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الولايات المتحدة

ترامب عن اتفاق بشأن الهجرة: إنها الفرصة الأخيرة

الرئيس دونالد ترامب

دعا الرئيس دونالد ترامب في تغريدة الثلاثاء، الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس إلى التوصل لاتفاق بشأن الهجرة من أجل حماية آلاف المهاجرين الذين أتوا إلى البلاد وهم أطفال، وقال "إنها الفرصة الأخيرة".

وكتب الرئيس "أليس عظيما أن نتمكن أخيرا، بعد كل هذه السنوات، من حل معضلة DACA "، في إشارة إلى برنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة".

وكتب أنها "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق "ولن تكون هناك فرصة أخرى":

والبرنامج الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما يوفر الحماية من الترحيل ويمنح حق العمل والدراسة لعشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم من أصول لاتينية.

وكان الرئيس ترامب أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي إلغاء العمل به لكنه أرجأ تطبيق القرار لإعطاء الكونغرس مهلة ستة أشهر أي حتى آذار/مارس المقبل من أجل إعداد حل دائم.

واقترح ترامب توفير مسار لهؤلاء الأشخاص للحصول على الجنسية الأميركية، مقابل أن يوافق الديموقراطيون في الكونغرس على إجراءات أمنية لمنع الهجرة غير الشرعية، من بينها بناء جدار على طول الحدود الأميركية المكسيكية.

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