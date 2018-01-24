Accessibility links

logo-print
بحث
الولايات المتحدة

ترامب يرفع قيمة خطته لاستثمارات البنية التحية

الرئيس دونالد ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن خطته للمساعدة في إعادة تشييد البنية التحتية للولايات المتحدة سينتج عنها استثمارات إجمالية بقيمة 1.7 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة، وهو رقم أكبر مما أعلنه في السابق.

وأبلغ ترامب تجمعا لرؤساء البلديات في البيت الأبيض أن الخطة، التي سيعلن عن بعض تفاصيلها في خطابه عن حالة الاتحاد الأسبوع القادم، "من المرجح أن تبلغ (قيمتها) في نهاية المطاف حوالي 1.7 تريليون دولار".

وكان ترامب قد قدر في السابق قيمة الخطة، التي من المتوقع أن تتضمن مزيجا من الاستثمارات الاتحادية والمحلية، بتريليون دولار فقط.

Back to top
XS
SM
MD
LG