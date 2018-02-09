ترامب يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تقديم 'تنازلات'

أكد الرئيس دونالد ترامب في مقابلة صحافية نشرت مقتطفات منها الجمعة أن إقراره بالقدس عاصمة لإسرائيل جاء التزاما بتعهداته السابقة بهذا الشأن، ودعا الجانبين الفلسطيني والإسرئيلي إلى تقديم "تنازلات" بشأن عملية السلام.

وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة إسرائيل هيوم إن هذا الإعلان كان من الأحداث الهامة خلال العام الأول من توليه الرئاسة.

وأشار إلى أنه أراد أن يعلن بوضوح أن القدس عاصمة لإسرائيل، أما بخصوص مسألة الحدود، فقال إنه "سيدعم ما يتفق عليه الجانبان" الإسرائيلي والفلسطيني.

وردا على سؤال عما إذا كان على إسرائيل أن تقدم تنازلات مقابل قراره بشأن القدس، قال ترامب، حسب ما نقلت عنه الصحيفة، "أعتقد أنه سيتعين على الجانبين تقديم تنازلات صعبة للتوصل إلى اتفاق سلام".

وكان ترامب قرر في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

وتعهد نائب الرئيس مايك بنس في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق بافتتاح السفارة الأميركية في تلك المدينة قبل نهاية عام 2019.

المصدر: رويترز/ إسرائيل هيوم