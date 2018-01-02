هايلي تدعو لعقد اجتماعات أممية طارئة حول إيران

طلبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء عقد "اجتماعين طارئين لمجلس الأمن في نيويورك ومجلس حقوق الانسان في جنيف" لبحث التطورات في إيران و"الحرية" التي يطالب بها الشعب الإيراني.

وقالت هايلي في مؤتمر صحافي: "علينا ألا نبقى صامتين. الشعب الايراني يطالب بحريته".

ورفضت هايلي بشدة اتهامات القادة الإيرانيين لدول أجنبية بالوقوف خلف التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أيام عدة.

ودعت الولايات المتحدة إيران إلى رفع القيود المفروضة على خدمتي التواصل الاجتماعي "إنستغرام وتلغرام".

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية ستيف غولدشتاين: "يجب أن يتمكن الناس في إيران من الوصول إلى هاتين الخدمتين عبر شبكات افتراضية خاصة ((VPN".

وأضاف غولدشتاين أن الولايات المتحدة ما زالت تتواصل مع الإيرانيين باللغة الفارسية من خلال حسابات وزارة الخارجية في موقعي فيسبوك وتويتر.

تحديث 19:53 ت.غ

جدد الرئيس دونالد ترامب صباح الثلاثاء دعمه للمظاهرات الشعبية في إيران احتجاجا على الظروف الاقتصادية في البلاد وتدخلات نظام طهران في النزاعات الإقليمية.

وكتب الرئيس في تغريدة "الشعب يتحرك أخيرا ضد النظام الإيراني الوحشي والفاسد"، مضيفا أن "كل الأموال التي سلمها الرئيس (باراك) أوباما بشكل غير مسؤول إلى إيران ذهبت إلى تمويل الإرهاب وجيوب (المسؤولين). أما الشعب فيعاني من شح في المواد الغذائية وتضخم كبير وانعدام حقوق الإنسان".

وأضاف أن الولايات المتحدة تراقب الوضع.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

والأموال التي يتحدث عنها ترامب هي الأموال الإيرانية التي كانت مجمدة بموجب العقوبات التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي. وبعد توقيع الاتفاق النووي منتصف عام 2015 تم الإفراج عن ملايين الدولارات من الأموال الإيرانية.

يذكر أن ترامب قال الاثنين على تويتر إن وقت التغيير في إيران قد حان، فيما أعاد الأحد نشر تصريحات له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال فيها إن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد" و"سيأتي اليوم الذي يتخذ فيه الشعب الإيراني خياره".

واجتاحت موجة عارمة من التظاهرات عشرات المدن في إيران منذ الخميس الماضي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشي البطالة والفساد، ودارت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أودت حتى الآن بحياة 20 شخصا، فيما اعتقل المئات.