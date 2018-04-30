ترامب: الانسحاب من الاتفاق النووي سيبعث رسالة لكوريا الشمالية

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سيبعث "رسالة إيجابية" لكوريا الشمالية، وذلك في مؤتمر صحافي مع نظيره النيجيري محمد بوهاري.

وأوضح ترامب أنه لا يستبعد إجراء مفاوضات جديدة مع إيران حول اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.

وأضاف "سنتخذ قرارا بشأن الاتفاق النووي مع إيران في الوقت المناسب".

ومن المقرر أن تتخذ إدارة الرئيس ترامب في موعد أقصاه الـ12 من أيار/مايو قرارا بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي من عدمه.

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وبشأن التطورات في الملف الكوري الشمالي أبدى ترامب تفاؤلا بتحقيق القمة الأميركية الكورية الشمالية المرتقبة نجاحا.

وكشف الرئيس الأميركي عن أن سنغافورة قد تكون موقعا محتملا للقمة التي من المقرر أن تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق الاثنين عبر تويتر "يجري النظر في العديد من البلدان لتكون مكانا لعقد الاجتماع، لكن هل يمكن أن يكون قصر السلام/قصر الحرية على الحدود بين كوريا الجنوبية والشمالية مكانا أكثر تمثيلا وأهمية ورمزية من عقده في بلد ثالث؟ مجرد تساؤل".