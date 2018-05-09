ترامب لإيران: التفاوض أو مواجهة التداعيات

قال الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع لأعضاء إدارته الأربعاء بعد ساعات من إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران "إن طهران ستتفاوض وإلا فإن أمرا ما سيحدث".

ولم يوضح الرئيس التداعيات التي يمكن حدوثها.

وقال: "إما أن نبرم اتفاقا جيدا للعالم، وإلا فلن نبرم اتفاقا على الإطلاق"، مشيرا إلى أن إدارته ألغت اتفاقا "سيئا" ما كان ينبغي الموافقة عليه.

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وكان الرئيس قد أعلن الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران، الذي لطالما قال إنه فشل في الحد من طموحات إيران النووية، وفي تطويرها برنامجا للصواريخ، ومنح نظامها مليارات الدولارات.