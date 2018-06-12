بالصور.. قمة ترامب وكيم

مصافحة تاريخية جمعت بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الثلاثاء في مشهد لم يعتقد البعض بإمكانية حصوله.
وسارا معا:
لقاء تاريخي بين الزعيمين في منتجع كابيلا بجزيرة سنتوسا:
الشرطة السنغافورية تؤمن الطرق المؤدية إلى جزيرة سنتوسا، حيث عقدت القمة:
ضابط سابق في الجيش الأميركي يشاهد المصافحة التاريخية عبر شاشة التلفزيون:
شاشة تلفزيون في محطة قطارات بالعاصمة الكورية الجنوبية سول تعرض أخبار القمة:
وتفاعل الركاب بالمحطة:
ترامب يغادر مقر إقامته متوجها لحضور القمة:
موكب الزعيم الكوري الشمالي لدى دخوله جزيرة سنتوسا: