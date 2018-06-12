ترامب وكيم.. قمة تاريخية

صافح الرئيس دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مستهل القمة بينهما في سنغافورة، ليصبح أول رئيس أميركي في السلطة يبدأ مفاوضات مباشرة مع نظام بيونغ يانغ.

وعقد ترامب وكيم محادثات ثنائية حضرها مترجمون فقط، تبعها اجتماع موسع شارك فيه وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

لحظة مصافحة تاريخية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون #القمة_التاريخية pic.twitter.com/ywiyioZ4AB — الحرة (@alhurranews) June 12, 2018

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ووصف ترامب الاجتماع الثنائي بأنه "جيد جدا"، وتوقع أن يتمكن وكيم من "حل مشكلة كبيرة.. معضلة كبيرة".

وقال ترامب "بالجهد المشترك مع كيم سنتمكن من حل مشكلة النووي الكوري الشمالي".

ومع بداية اللقاء، قال الرئيس الأميركي إنه يأمل نجاح القمة مع كيم ويتوقع بناء علاقة "رائعة" بين الجانبين​، فيما قال الزعيم الكوري الشمالي إن "الممارسات والتحيز في السابق شكلا عوائق لمسار تقدمنا، ولكن تخطيناها كلها ونحن هنا اليوم".

وتناقش القمة ثلاث مسائل هي نزع السلاح النووي وضمان أمن كوريا الشمالية والإجراءات التي سيتخذها الطرفان لتنفيذ التزاماتهما في إطار اتفاقهما.

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ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان على غداء عمل في الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي، على أن يتحدث الرئيس ترامب للصحافيين في الساعة الرابعة بعد الظهر.

في السابعة مساء بالتوقيت المحلي، تغادر الطائرة الأميركية الرئاسية سنغافورة نحو واشنطن.