ترامب يكشف عن مكان وموعد اللقاء مع كيم

كشف الرئيس دونالد ترامب الخميس عن موعد ومكان القمة المرتقبة بينه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال في تغريدة إن القمة ستعقد في سنغافورة في الـ12 من حزيران/يونيو المقبل.

وأضاف أنه سيحاول والزعيم الكوري الشمالي أن يجعلا اللقاء مناسبة "للسلام العالمي".

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

ويأتي هذه الإعلان غداة إطلاق بيونغ يانغ سراح ثلاثة مواطنين أميركيين كانت تحتجزهم.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أفاد بعد زيارة قصيرة إلى كوريا الشمالية الأربعاء، بأن الاجتماعات تمهيدا للقمة اتسمت بالإيجابية، وأن الطرفين بصدد وضع أجندة القمة بما يضمن نجاحها.