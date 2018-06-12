بيونغ يانغ: كيم قبل دعوة ترامب لزيارة واشنطن

اعتبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن نزع السلاح النووي لبلاده رهن بوقف كل من واشنطن وبيونغ يانغ "أنشطتهما العدائية تجاه بعضهما البعض"، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء.

وقالت الوكالة إن الزعيم الكوري الشمالي دعا ترامب لزيارة بيونغ يانغ في وقت مناسب، كما دعا الرئيس الأميركي، كيم جونغ أون لزيارة الولايات المتحدة.



ولفتت الوكالة إلى أن الزعيمين "قبلا" بكل سرور دعوة بعضهما البعض، مقتنعين بأن ذلك سيكون بمثابة مناسبة مهمة أخرى لتحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.