ترامب يستقبل الأميركيين العائدين من كوريا الشمالية

استقبل الرئيس دونالد ترامب شخصيا ثلاثة أميركيين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية، لدى وصول الطائرة التي كانت تقلهم إلى قاعدة آندروز العسكرية قرب واشنطن فجر الخميس.

وصعد ترامب وزوجته ملانيا إلى الطائرة التي كانت تقل أيضا وزير الخارجية مايك بومبيو، مرحبا بالمواطنين كيم هاك-سونغ وكيم سانغ-دوك وكيم دونغ-شول.

وخرج الرجال الثلاثة من الطائرة رافعين إشارة السلام. وقال كيم دونغ-شول إن إطلاق سراحه كان "كالحلم"، وإنه سعيد جدا بحريته.

ووصف ترامب تعليقا على موافقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على إطلاق سراح الأميركيين الثلاثة، بالمبادرة الجيدة، قائلا "بصراحة، لم نكن نعتقد أن هذا الأمر سيحصل. كان مهما جدا بالنسبة لنا أن يتم إطلاق سراح" هؤلاء المواطنين.

وكان نائب الرئيس مايك بنس أيضا في استقبال الأميركيين الثلاثة.

وسيخضع الأميركيون العائدون إلى فحوصات طبية مكثفة في مركز وولتر ريد الطبي العسكري قبل لقاء عائلاتهم.

وأصدر الأميركيون الثلاثة قبيل وصولهم إلى الولايات المتحدة بيانا مشتركا مساء الأربعاء قدموا من خلاله الشكر للجهات التي ساعدت في عودتهم لوطنهم.

وقالوا في البيان "نود أن نعرب عن تقديرنا العميق لحكومة الولايات المتحدة، والرئيس ترامب، ووزير الخارجية (مايك بومبيو)، والشعب الأميركي لإعادتنا إلى الوطن".

ويأتي هذا التطور في إطار استعدادات لقمة تاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي.