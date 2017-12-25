ترامب يحضر قداس عيد الميلاد في فلوريدا

حضر الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا قداس ليلة عيد الميلاد في كنيسة Bethesda-by-the-Sea الأسقفية في مدينة بالم بيتش في ولاية فلوريدا حيث تقضي العائلة الرئاسية عطلتها.

وعقد الزوجان في هذه الكنيسة مراسم زواجهما عام 2005، فضلا عن حضورهما قداس عيد الميلاد الماضي بها.

وقبل دخوله الكنيسة بفترة قصيرة، كتب ترامب على تويتر أن "الأشخاص عادوا ليهنئوا بعضهم بالكريسماس" مرة أخرى.​

People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2017

ويقضى الرئيس عطلة الكريسماس رفقة عائلته في منتجع مارالاغو الذي يملكه في فلوريدا.

وعشية عيد الميلاد، اتصل ترامب بجنود يقضون فترة خدمتهم خارج البلاد ليهنئهم بحلول الكريسماس، قائلا "كل الأميركيين يشكرونكم، ونسأل الرب أن يحميكم أنتم وعائلاتكم" ومضيفا أن عائلات الجنود "لا يتم تقديرهم بصورة كافية".