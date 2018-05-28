يوم الذكرى.. ترامب يكرم تضحيات الجنود الأميركيين

وجه الرئيس دونالد ترامب الاثنين الشكر لعناصر القوات المسلحة الذين ضحوا بحياتهم في سبيل وطنهم، في خطاب بمناسبة يوم الذكرى.

وقال ترامب خلال زيارته مقبرة أرلينغتون الوطنية القريبة من واشنطن "لكل فرد في أسر الجنود الذين سقطوا (في ساحات المعارك)، أريدكم أن تعلموا أن إرث أولئك الذين فقدتموهم لا يتلاشى مع الوقت بل يزداد قوة".

وأضاف الرئيس "من خلال تضحيتهم، حقق أحباؤكم شيئا مميزا جدا، الخلود"، وأردف قائلا "في هذا اليوم يتذكر الكل الجنود الذين قضوا وقدموا التضحية الأكبر.. لن ننسى أبطالنا أبدا".

ووضع الرئيس ترامب في وقت سابق إلى جانب وزير الدفاع جيم ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، إكليل زهور عند قبر الجندي المجهول في المقبرة الوطنية.

وصباح الاثنين كتب ترامب في تغريدة "هؤلاء الذين ماتوا من أجل بلدنا العظيم سيكونون فخورين وسعيدين بحال بلدنا اليوم".

ويتوجه ملايين الأميركيين في هذا اليوم إلى أكثر من 130 مقبرة عسكرية وقومية في مختلف أنحاء البلاد، لزيارة قبور أقربائهم وأصدقائهم الذين دفنوا فيها وتكريم من يرقدون فيها.

وفي هذه المناسبة أيضا، وهي عطلة رسمية في البلاد، يتوافد عشرات الآلاف من إلى الساحات العامة في مدنهم تذكيرا بتضحيات الجنود الأميركيين.