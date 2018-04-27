ترامب عن لقائه بكيم: لن نسمح بالتلاعب بنا

تعهد الرئيس دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة بالعمل على إنهاء الحرب بين الكوريتين وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.

وأشار الرئيس خلال استقباله ميركل في البيت الأبيض إلى موقعين أو ثلاثة مواقع محتملة لعقد اللقاء المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن "يتم التلاعب بها" خلال المحادثات.

وأكد أنه سوف يغادر اللقاء إذا ثبت أن البلدين لن يتوصلا إلى حل.

وفي تعليقه على اللقاء التاريخي الذي عقد بين زعيمي الكوريتين، قال ترامب إن المحادثات بين بلديهما لم تصل إلى هذا الحد من قبل.

تحديث: 16:44 ت غ

استقبل الرئيس دونالد ترامب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البيت الأبيض الجمعة.

وكان ترامب قد قال في تغريدة: "أتطلع للقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم. لدينا الكثير من الأمور لمناقشتها، والقليل من الوقت! سيكون ذلك مفيدا لبلدينا العظيمين".