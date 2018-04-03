ترامب: سننشر الجيش على الحدود مع المكسيك

قال الرئيس دونالد ترامب للصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء إنه ينوي استخدام الجيش لحماية الحدود الجنوبية الأميركية مع المكسيك حتى يتم بناء الجدار الحدودي معها، وتكون هناك إجراءات أمنية "مناسبة".

وأشار إلى أنه ناقش هذه الفكرة مع وزير الدفاع جيمس ماتيس.



وكان الرئيس قد أكد في تجمع سياسي في بنسلفانيا مؤخرا عزمه المضي قدما في بناء الجدار الذي تعهد ببنائه خلال حملته الانتخابية.

وِأشار في معرض حديثه عن قانون الإنفاق الحكومي الذي وافق عليه إلى تخصيص 1.6 مليار دولار كدفعة أولى لتمويل الجدار.

ويتضمن القانون توفير مخصصات لتأمين الحدود بما يشمل منع مهربي المخدرات والهجرة غير الشرعية، وزيادة أعداد قضاة الهجرة، وزيادة أجور العاملين في أمن الحدود والجمارك.

المصدر: وكالات