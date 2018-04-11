ترامب للروس: الصواريخ قادمة

رد الرئيس دونالد ترامب على التهديدات التي أطلقها مسؤول روسي بأن موسكو ستسقط أي صواريخ أميركية تطلق على سورية، بالقول إن الصواريخ قادمة.

وأوضح الرئيس في تغريدة صباح الأربعاء أن على روسيا الاستعداد "لأن الصواريخ قادمة وستكون جديدة وذكية".

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

وانتقد ترامب الموقف الروسي في سورية الذي قال إنه يدعم رئيسا يقتل شعبه بالغازات و"يستمتع بقتله".

وتأتي تصريحات ترامب ردا على تهديدات السفير الروسي في لبنان ألكساندر زاسيبكين بأن روسيا ستسقط أي صاروخ أميركي يطلق على سورية وستستهدف موقع إطلاقه.