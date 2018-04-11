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ترامب للروس: الصواريخ قادمة

الرئيس ترامب

رد الرئيس دونالد ترامب على التهديدات التي أطلقها مسؤول روسي بأن موسكو ستسقط أي صواريخ أميركية تطلق على سورية، بالقول إن الصواريخ قادمة.

وأوضح الرئيس في تغريدة صباح الأربعاء أن على روسيا الاستعداد "لأن الصواريخ قادمة وستكون جديدة وذكية".

وانتقد ترامب الموقف الروسي في سورية الذي قال إنه يدعم رئيسا يقتل شعبه بالغازات و"يستمتع بقتله".

وتأتي تصريحات ترامب ردا على تهديدات السفير الروسي في لبنان ألكساندر زاسيبكين بأن روسيا ستسقط أي صاروخ أميركي يطلق على سورية وستستهدف موقع إطلاقه.

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