ترامب: حددنا زمان ومكان القمة مع كيم

أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أن موعد ومكان انعقاد القمة التاريخية التي ستجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تم تحديدهما وسيعلنان قريبا.

وقال ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى تكساس "لدينا الآن موعد وتم تحديد المكان، وسنعلنهما قريبا".

وكان ترامب اعتبر الإثنين أن المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين يمكن أن تكون مكانا لانعقاد القمة المقبلة مع كيم مشيرا أيضا إلى أن سنغافورة من بين الأماكن المحتملة.

ونفى الرئيس ترامب معلومات أوردتها صحيفة نيويورك تايمز مفادها أنه طلب من البنتاغون تحضير خيارات لخفض عدد الجنود الأميركيين في كوريا الجنوبية. وقال إن هذا الخيار "ليس مطروحا على الطاولة" مشيرا إلى أنه يرغب في "توفير المال" على المدى الطويل.

وفي موضوع الرهائن الأميركيين الثلاثة لدى بيونغ يانغ قال ترامب إن "الأمور تسير جيدا". وكان الرئيس كتب في تغريدة الأربعاء أن إعلانا حول مصيرهم سيكون وشيكا.

