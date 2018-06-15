فيديو.. الرئيس ترامب: علينا تجنب أي صراع نووي

دعا الرئيس دونالد ترامب الجمعة إلى انتهاز أي فرصة لتحقيق السلام مع كوريا الشمالية مشددا على ضرورة عدم ادخار أي جهد من أجل تجنب اندلاع صراع نووي.

وقال ترامب في رسالة مسجلة وزعتها الإدارة الأميركية الجمعة إن شعبي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وشعوب العالم تستحق مستقبلا يعمه بالأمن والسلام.

ووصف ترامب محادثاته التي أجراها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة قبل أيام بأنها كانت مباشرة وصريحة وبناءة للغاية.

وأضاف الرئيس ترامب أن الزعيم كيم أكد في الوثيقة الموقعة بين الطرفين التزامه الراسخ بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح الرئيس ترامب أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعمل في الأيام القادمة مع كوريا الشمالية لتطبيق اتفاق نزع الأسلحة النووية، فيما ستبقي واشنطن عقوباتها بحق بيونغ يانغ قائمة.

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