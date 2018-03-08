ترامب: صول تصدر إعلانا هاما عن بيونغ يانغ

قال الرئيس دونالد ترامب في حديث للصحافيين عصر الخميس، إن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ أوي يونغ سيصدر إعلانا هاما يتعلق بكوريا الشمالية من البيت الأبيض خلال ساعات.

هذا ويجتمع مبعوثا كوريا الجنوبية اللذان يزوران الولايات المتحدة، بالرئيس دونالد ترامب مساء الخميس في واشنطن، وفق ما أعلن مسؤول رسمي كوري جنوبي.

ويأتي الاجتماع بعد لقاء وفد من صول بالرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ أون في بيونغ يانغ قبل أيام.

وقال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ يو يونغ، الذي ترأس وفد بلاده إلى بيونغ يانغ، إن لديه رسالة شفوية يحملها من الزعيم الشمالي للمسؤولين الأميركيين.

وكان تشونغ أعلن قبل أيام أن بيونغ يانغ منفتحة على فكرة إيقاف برنامجها النووي إذا ما تحققت بعض الشروط، وأنها ترغب ببحث نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية مع واشنطن.

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هذا و سيعقد اجتماع قمة بين رئيسي الكوريتين أواخر شهر نيسان/أبريل المقبل، وهو الأول من نوعه منذ نحو عشر سنين.