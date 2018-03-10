البيت الأبيض: اجتماع ترامب وكيم يتوقف على خطوات ملموسة

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب لن يلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلا إذا اتخذت بيونغ يانغ "خطوات ملموسة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في إفادة صحافية "يجب على كوريا الشمالية الوفاء بالوعود التي قطعتها، نريد إجراءات ملموسة يمكن التحقق منها. لقد قبل الرئيس الدعوة على أساس ذلك".

ولم تحدد المتحدثة طبيعة الخطوات التي يتعين على كوريا الشمالية القيام بها.

وكتب الرئيس ترامب على تويتر في وقت متأخر يوم الجمعة: "الاتفاق مع كوريا الشمالية في طور الإعداد وسيكون إذا اكتمل، اتفاقا جيدا جدا للعالم. سيتم تحديد الزمان والمكان".

The deal with North Korea is very much in the making and will be, if completed, a very good one for the World. Time and place to be determined. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

وتريد الولايات المتحدة أن تفضي أي محادثات إلى تخلي بيونغ يانغ عن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية.