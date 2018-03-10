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البيت الأبيض: اجتماع ترامب وكيم يتوقف على خطوات ملموسة

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب لن يلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلا إذا اتخذت بيونغ يانغ "خطوات ملموسة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في إفادة صحافية "يجب على كوريا الشمالية الوفاء بالوعود التي قطعتها، نريد إجراءات ملموسة يمكن التحقق منها. لقد قبل الرئيس الدعوة على أساس ذلك".

ولم تحدد المتحدثة طبيعة الخطوات التي يتعين على كوريا الشمالية القيام بها.

وكتب الرئيس ترامب على تويتر في وقت متأخر يوم الجمعة: "الاتفاق مع كوريا الشمالية في طور الإعداد وسيكون إذا اكتمل، اتفاقا جيدا جدا للعالم. سيتم تحديد الزمان والمكان".

وتريد الولايات المتحدة أن تفضي أي محادثات إلى تخلي بيونغ يانغ عن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية.

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