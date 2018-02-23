عقوبات أميركية جديدة على كوريا الشمالية

كشف البيت الأبيض الجمعة عن عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية تستهدف 56 شركة دولية للنقل والملاحة البحرية التي تسمح لبيونغ يانغ بالالتفاف على نظام العقوبات الدولية.

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه تحذيرا لكافة الشركات العالمية من عواقب وخيمة في حال استمرت في مساعدة نظام كوريا الشمالية على انتهاك العقوبات الدولية.

ومن المتوقع أن يتطرق ترامب لهذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تشديد الضغوط على بيونغ يانغ بسبب تهديداتها النووية، في خطابه أمام مؤتمر المحافظين السنوي في ولاية ميرلاند.

تحديث (9:45 ت.غ)

تتجه الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في إطار جهودها لزيادة الضغوط عليها لتقييد برامجها النووية والصاروخية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية وصفه العقوبات الجديدة بأنها "أكبر مجموعة من العقوبات على نظام بيونغ يانغ"، لكنه لم يخض في التفاصيل.

ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن العقوبات الجديدة الجمعة، فيما ستدرس وزارة الخزانة التفاصيل في لاحق من اليوم ذاته.

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قد ألمح إلى هذه الخطوة قبل أسبوعين خلال توقفه في طوكيو قبل زيارة كوريا الجنوبية لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وقال إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية هي الأشد على الإطلاق.

وستعلن العقوبات الأميركية الجديدة في الوقت الذي تزور فيه إيفانكا ابنة الرئيس ترامب كوريا الجنوبية لحضور المراسم الختامية للألعاب الأولمبية.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكلي هايلي قد قالت الخميس إن العقوبات لها تأثير على كوريا الشمالية من ناحية تقليص الدعم اللازم لبرامجها البالستية ودفعها إلى التفاوض مع كوريا الجنوبية.

وفي العام الماضي أجرت كوريا الشمالية عشرات التجارب الصاروخية وتجربة نووية سادسة. ولم يمض سوى شهرين منذ أحدث تجربة صاروخية قامت بها كوريا الشمالية.