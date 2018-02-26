ترامب عن كوريا الشمالية: يريدون أن يتحدثوا معنا

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية فقط في حال "كانت الظروف مناسبة".

وأضاف الرئيس في اجتماع مع حكام الولايات في واشنطن "كنا متشددين للغاية معهم وللمرة الأولى يريدون أن يتحدثوا معنا وسنرى ما سيحدث".

وكانت الرئاسة الكورية الجنوبية أعلنت الأحد أن كوريا الشمالية "مستعدة" لمحادثات مع الولايات المتحدة أثناء حفل اختتام دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية.

وأفاد بيان رسمي بأن الوفد الكوري الشمالي "وافق على ضرورة تحسين المحادثات بين الكوريتين والعلاقات مع الولايات المتحدة في الوقت ذاته".

وتأتي هذه البادرة بعد أيام فقط من فرض واشنطن عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.

وكان ترامب أعلن الجمعة عن "عقوبات هي الأقسى التي تفرض على بلد ما"، كاشفا عن إجراءات جديدة لإجبار كوريا الشمالية على إنهاء برنامجها النووي وصواريخها العابرة للقارات.