ترامب: كوريا الشمالية ستكون أمة عظيمة اقتصاديا

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إن مسؤولين أميركيين وصلوا إلى كوريا الشمالية في إطار الإعداد للقمة التي ستجمعه بالزعيم كيم جونغ أون.

وكتب ترامب في تغريدة "فريق الولايات المتحدة وصل إلى كوريا الشمالية لإجراء ترتيبات متعلقة بالقمة التي تجمع بيني وكيم جونغ أون".

وأضاف أن "أنا حقا أعتقد أن كوريا الشمالية تملك إمكانات رائعة وسوف تكون أمة عظيمة اقتصاديا وماليا في يوم من الأيام. كيم جونغ أون يوافقني الرأي حول هذا الموضوع، وهذا ما سيحدث".

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2018

وحامت الشكوك حول عقد القمة الأميركية-الكورية الشمالية المقررة في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة. وكان ترامب قد أعلن الخميس إلغاء القمة، قبل أن يقول إن بالإمكان عقدها في موعدها.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد كشفت في وقت سابق الأحد أن مسؤولين أميركيين يعقدون محادثات مع مسؤولين كوريين شماليين في المنطقة المنزوعة السلاح.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في بيان إن "وفدا أميركيا يجري محادثات مع مسؤولين من كوريا الشمالية في (قرية) بنمونجوم... ونواصل التحضير لاجتماع بين الرئيس (دونالد ترامب) وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".

ولم تكشف الخارجية عن تفاصيل حول المحادثات، إلا أن صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مصدر مطلع على الترتيبات قوله إن السفير الأميركي السابق لدى كوريا الجنوبية سونغ كيم استدعي من منصبه الحالي في الفلبين للإشراف على استعدادات القمة.

وكشفت الصحيفة أن الفريق الأميركي يتألف من سونغ كيم ويساعده أليسون هوكر المختصة بالشأن الكوري في مجلس الأمن القومي وكذلك راندال شريفر مساعد وزير الدفاع لشؤون شرق آسيا.

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات بين الطرفين الأميركي والكوري الشمالي بشأن القمة حتى الثلاثاء.