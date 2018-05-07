ترامب: غدا أعلن قراري حول الاتفاق النووي

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إنه ستخذ الثلاثاء قرارا حول الانسحاب أو الاستمرار في الاتفاق النووي مع إيران، الصفقة التي وصفها في عدة مناسبات بأنها "الأسوأ على الإطلاق".

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "سأعلن قراري بشأن الاتفاق النووي غدا من البيت الأبيض في الساعة 14:00" بتوقيت واشنطن (18:00 بتوقيت غرينيتش).

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018

وأمام الرئيس ترامب حتى الـ12 من الشهر الجاري للإقرار بالتزام إيران بالاتفاق أو فسح المجال أمام إعادة فرض عقوبات أميركية على الجمهورية الإسلامية.

وكان الرئيس الأميركي قد ألمح إلى أنه سينسحب من الاتفاق بحلول 12 أيار/مايو إلا إذا تمت مراجعته.

وينص الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والقوى الست، الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، في عام 2015، على أن تحد طهران من أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.