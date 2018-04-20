ترامب: ارتفاع أسعار النفط مصطنع وغير مقبول

وجه الرئيس دونالد ترامب الجمعة انتقادات حادة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على خلفية ارتفاع أسعار النفط على الرغم من وفرته في الأسواق العالمية.

وقال ترامب في تغريدة صباح الجمعة إن الأسعار "مرتفعة بشكل مصطنع"، معتبرا أن ذلك غير مقبول.

وكتب "يبدو أن أوبك فعلتها مرة أخرى. بينما هناك كميات قياسة من النفط في كل مكان، بما في ذلك ناقلات نقط معبأة في البحار، إلا أن أسعار النفط مرتفعة جدا بشكل مصطنع! هذا أمر غير جيد وغير مقول".

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018

وهذا الأسبوع وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات إذ تجاوزت 69 دولارا للبرميل.

وتخطى سعر خام برنت الجمعة 73 دولارا للبرميل، بعد أن وصل أعلى مستوى له منذ عام 2014، هذا الأسبوع.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد قال في وقت سابق الجمعة إن من السابق لأوانه مناقشة تقليص تخفيضات الإنتاج في اجتماع من المقرر أن يعقد في حزيران/يونيو.

وأشار إلى أن التعاون الطويل الأجل بين أوبك والمنتجين من خارجها لا يعني تمديد خفض الإمدادات الحالي.