ترامب: أوبك ترفع أسعار النفط

انتقد الرئيس دونالد ترامب صباح الأربعاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالسعي لرفع أسعار النفط العالمية عبر الإبقاء على سقف العرض عند مستويات معينة بيحث لا يتجاوز العرض الطلب.

وقال الرئيس في تغريدة إن "أسعار النفط مرتفعة جدا، أوبك تقوم بذلك مجددا. هذا ليس بالأمر الجيد".

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

وجاءت تغريدة ترامب رغم تراجع أسعار النفط عالميا في الأسابيع الماضية متأثرة بأنباء أفادت بأن الولايات المتحدة طلبت من السعودية زيادة انتاجها لتعويض النقص جراء إعادة تفعيل العقوبات الأميركية على إيران.

وأكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة بأن السعودية رفعت انتاجها في أيار/مايو بمعدل 161 ألف برميل في اليوم.

وأبدت الرياض وموسكو رغبتهما في بحث زيادة الانتاج خلال الاجتماع المقبل لأوبك في 22 حزيران/يونيو في فيينا.