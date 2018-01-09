ترامب: أستطيع الفوز على أوبرا إذا ترشحت للرئاسة

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن بإمكانه الفوز على مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري بحال خوض الأخيرة انتخابات الرئاسة في 2020، وذلك على هامش اجتماع مع مشرعين في واشنطن.

وأوضح ترامب ردا على سؤال من صحافيين حول الطموحات السياسية لوينفري "أعرفها جيدا جدا وأكن لها الكثير من الود" قبل أن يضيف مبتسما "لا أعتقد أنها ستكون مرشحة".

وكانت مقدمة البرامج وسيدة الأعمال الثرية وينفري قد ألقت خطابا في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الأحد ركزت فيه على الكفاح من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

وأشار مقربون من وينفري إلى أنها تفكر "جديا" في دخول السباق إلى البيت الأبيض، حسبما نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية.

المصدر: وكالات