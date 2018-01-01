ترامب يهدد بوقف المساعدات عن باكستان

لوح الرئيس دونالد ترامب الاثنين بوقف المساعدات عن باكستان متهما إسلام آباد بإيواء متطرفين.

وقال ترامب في تغريدة إن الولايات المتحدة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة، "في حين لم يعطونا سوى أكاذيب وخداع معتقدين أن قادتنا أغبياء".​

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

واتهم الرئيس الأميركي باكستان بتقديم ملاذات آمنة للإرهابيين الذين تتعقبهم واشنطن في أفغانستان، مضيفا قوله "انتهى الأمر".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن إدارة ترامب تدرس جديا وقف مبلغ 255 مليون دولار من المساعدات المتأخرة أساسا لإسلام أباد بسبب عدم تشديد الإجراءات ضد المجموعات الإرهابية في باكستان.

وكان ترامب ألمح في وقت سابق الشهر الماضي إلى احتمال وقف المساعدات نهائيا.

وقال خلال إعلان استراتيجيته للأمن القومي: "نقدم دفعات ضخمة كل عام إلى باكستان. يتعين عليهم مساعدتنا".