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ترامب يلمح إلى وقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية

الرئيس دونالد ترامب

ألمح الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إلى أن الولايات المتحدة قد توقف المساعدات المالية السنوية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية.

وقال ترامب في تغريدة إن واشنطن تعطي الفلسطينيين "مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل".​

وأضاف: "طالما أن الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا أن نسدد لهم أيا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟".

وكان الرئيس ترامب قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء إجراءات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ما أثار ردود فعل غاضبة من الجانب الفلسطيني.

وتأتي تصريحات ترامب الأخيرة كذلك عقب تلويحه الاثنين بوقف المساعدات عن باكستان متهما إسلام آباد بإيواء متطرفين.

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