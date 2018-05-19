ترامب يرشح هاريس سفيرا إلى كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس دونالد ترامب نيته ترشيح الأدميرال هاري هاريس سفيرا لواشنطن إلى كوريا الجنوبية، حسب بيان للبيت الأبيض.

وكان البيت الأبيض قد ألمح في وقت سابق هذا العام إلى أن هاريس الذي يشغل منصب قائد القوات الأميركية في المحيط الهادي، قد يرشح سفيرا إلى أستراليا، الأمر الذي تغير بعد تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية.

وقاد بومبيو مؤخرا التحركات الأميركية تجاه كوريا الشمالية، وزار بيونغ يانغ للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مرتين.

ولعبت كوريا الجنوبية دورا هاما في تنسيق هذه التحركات، عقب قمة تاريخية جمعت بين زعيمي الكوريتين مؤخرا.

ورحبت سول باختيار هاريس سفيرا للولايات المتحدة لديها، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية (يونهاب) السبت.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الطرفين يتشاوران حول إمكانية تولي هاريس منصبه في أسرع وقت ممكن.