ترامب يعلن أبريل شهرا للتوعية بالاعتداء الجنسي

أعلن الرئيس دونالد ترامب نيسان/أبريل شهرا قوميا للتوعية بالاعتداء الجنسي.

وقال الرئيس في إعلان نشره البيت الأبيض الجمعة أن "جرائم الاعتداء الجنسي لا تزال شائعة بشكل مأساوي في مجتمعنا. هذه الجرائم الشنيعة ترتكب بلا تمييز في العلاقات الحميمة، في الأماكن العامة، وفي أماكن العمل".

وشدد ترامب على ضرورة الرد على جرائم الاعتداء الجنسي "من خلال تحديد الجناة ومحاسبتهم"، وقال في إعلانه "كثير من الأحيان، لا يزال ضحايا الاعتداء صامتين".

وفي العام الماضي انطلقت حملة في الولايات المتحدة باتت تعرف بحركة#MeToo لمناهضة الاعتداءات والمضايقات الجنسية التي تتعرض لها النساء خصوصا في أماكن العمل.

وحسب مركز يرصد حالات العنف الجنسي في الولايات المتحدة فإن شهر نيسان/ أبريل ظل شهرا للتوعية بالاعتداء الجنسي منذ عام 2001، قبل أن يصبح تقليدا استخدمه الرئيس باراك أوباما في عام 2010 ثم ترامب، لرفع وعي الأمة بهذه القضية.