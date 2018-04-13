ترامب يضع شروطا للعودة إلى اتفاقية تجارية ضخمة

رهن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انضمام الولايات المتحدة مجددا إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) التجارية، بالحصول على شروط أفضل من تلك التي طرحت في عهد سلفه باراك أوباما.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن بلاده لديها حاليا صفقات ثنائية مع ست من الدول الـ11 الأعضاء في الاتفاقية، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على عقد صفقة مع كبرى تلك الدول وهي اليابان.

Would only join TPP if the deal were substantially better than the deal offered to Pres. Obama. We already have BILATERAL deals with six of the eleven nations in TPP, and are working to make a deal with the biggest of those nations, Japan, who has hit us hard on trade for years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2018

الولايات المتحدة كانت قد وقعت على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التجارية، قبل نحو عام على انتهاء ولاية الرئيس أوباما. وتدعو الاتفاقية بالأساس إلى إلغاء التعريفات الجمركية بين الدول الـ12 الأعضاء.

وبعد ثلاثة أيام من تنصيبه رئيسا، وجه ترامب بالانسحاب من الاتفاقية.