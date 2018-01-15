ترامب يشكر قطر على جهودها في مكافحة الإرهاب

قال البيت الأبيض الإثنين إن الرئيس دونالد ترامب وجه الشكر لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي على اتخاذ "إجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله".

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن ترامب جدد دعمه "لمجلس تعاون خليجي قوي ومتحد يركز على التصدي للتهديدات الإقليمية".

و بحث الطرفان مجالات يمكن للولايات المتحدة وقطر المشاركة فيها لتعزيز الاستقرار في المنطقة والتصدي للنفوذ الإيراني الخبيث وهزيمة الإرهاب".

وتعيش الدوحة حالة خلاف منذ حزيران/يونيو مع أربع دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر والبحرين والتي قطعت علاقاتها مع قطر على وقع اتهامات بدعمها جماعات متشددة، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وكانت الولايات المتحدة قامت بجهود عدة لمحاولة حل الخلاف الخليجي من بينها عرض الرئيس ترامب التوسط لحل الأزمة، وجولتين لوزير الخارجية ريكس تيلرسون بالمنطقة في تموز/ يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر.