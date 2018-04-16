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ترامب: كومي ارتكب جرائم

الرئيس ترامب

اتهم الرئيس دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي FBI السابق جيمس كومي بـ "ارتكاب جرائم عديدة"، وذلك ردا على كتاب يطلقه الأخير هذا الأسبوع يتحدث فيه بإسهاب عن رأيه الشخصي بالرئيس.

وكان الرئيس قد أقال كومي من منصبه في أيار/مايو الماضي.

وقال الرئيس في تغريدة صباح الاثنين إن كومي أدلى بإفادات كاذبة أمام الكونغرس بشأن تبرئة هيلاري كلينتون في قضية استخدام حسابات خاصة للتعامل مع رسائل بريد حكومية سرية، وإنه استند في قراراته عندما كان في المنصب إلى نتائج استطلاعات الرأي.

ووصف ترامب كومي بأنه "ساخط"، مضيفا أن نائب مدير الـFBI السابق أندرو مكيب هو الآخر ارتكب عدة جرائم.

ووجه الرئيس انتقادات لاذعة لكومي في الأيام الماضية، وقال إنه أسوأ مدير للـFBI في التاريخ الأميركي، واتهمه بالكذب وتسريب أسرار وتأليف مذكرات لا صلة لها بالواقع تخدم مصالحه الشخصية.

وتأتي انتقادات ترامب هذه فيما يستعد كومي لإصدار كتاب الثلاثاء يعرض فيه آراء شخصية بالرئيس وتعاملاته مع المسؤولين في الإدارة بعد توليه المنصب مطلع العام الماضي.

وتعقب تصريحات ترامب صباح الاثنين مقابلة أجراها كومي في إطار الدعاية لكتابه مع شبكة ABC قال فيها إنه لا يعتقد أن ترامب أهل للرئاسة.


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