ترامب يدعم رومني في ترشحه لمجلس الشيوخ

أعلن الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء دعمه للمرشح الجمهوري السابق لانتخابات الرئاسة ميت رومني، في مساعيه للفوز بمنصب سناتور عن ولاية يوتا.

وكتب الرئيس في تغريدة الثلاثاء أنه "سيكون سناتورا جيدا جدا" في حال فوزه:

.@MittRomney has announced he is running for the Senate from the wonderful State of Utah. He will make a great Senator and worthy successor to @OrrinHatch, and has my full support and endorsement! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018

وقدم رومني الشكر لترامب على هذا الثناء في تغريدة:

Thank you Mr. President for the support. I hope that over the course of the campaign I also earn the support and endorsement of the people of Utah. — Mitt Romney (@MittRomney) February 20, 2018

وكان رومني قد أعلن قبل أيام أنه سيخوض السباق الانتخابي المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في مجلس الشيوخ على مقعد لولاية يوتا.

ويسعى المرشح الرئاسي السابق لخلافة السناتور الجمهوري أورين هاتش الذي أعلن تقاعده الشهر الماضي بعد أكثر من 40 عاما قضاها في المجلس.

وكان رومني انتخب حاكما لولاية ماساتشوسيتس في الفترة من 2003 إلى 2007 وتنافس على الفوز بتسمية الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2008 لكنه خسر أمام جون ماكين، ثم فاز بترشيح الحزب في انتخابات 2012 التي خسرها أمام الرئيس السابق باراك اوباما.