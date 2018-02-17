ترامب: لا تواطؤ مع موسكو بالتدخل في الانتخابات

أكد الرئيس دونالد ترامب أن توجيه المحقق الأميركي روبرت مولر الاتهام لجهات روسية وليس أميركية بالتدخل في انتخابات 2016 الرئاسية، دليل واضح على أن فريق حملته الانتخابية لم يتواطأ مع موسكو.

وأوضح ترامب في تغريدة مساء الجمعة أن روسيا بدأت حملتها المعادية للولايات المتحدة في 2014 أي قبل وقت طويل من إعلانه الترشح للانتخابات.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2018

وقال ترامب في بيان منفصل صادر عن البيت الأبيض إنه يجب عدم السماح للذين يسعون إلى بث الحقد والخلاف بالنجاح.

وشدد الرئيس الأميركي على أن الوقت قد حان لوقف الهجمات الحزبية والمزاعم الكاذبة التي تهدف لتمرير أجندات لاعبين سيئين، مثل روسيا. فيما دعا الأميركيين إلى الاتحاد لحماية المؤسسات والديموقراطية الأميركية.

ووجه مولر الذي يحقق في تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، الاتهام إلى 13 شخصية روسية وثلاث شركات.

وتتضمن لائحة الاتهام الأولى تفاصيل عن "عملية أطلقت في 2014 في محاولة لإحداث انقسام اجتماعي في الولايات المتحدة والتأثير في السياسة الأميركية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية عام 2016".

وقال مولر إن يفغيني بريغوجين الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاد في منتصف 2016 مجموعة ركزت عملها على تعزيز حملة ترامب وتحقير منافسيه وبينهم الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وأوضح أن "مئات" الأشخاص تناوبوا على العمل ضمن هذه المجموعة بميزانية تقدر بملايين الدولارات".

ورفضت روسيا الاتهامات.