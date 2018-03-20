ترامب: العلاقات مع السعودية تحسنت كثيرا خلال ولايتي

أكد الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية "تحسنت كثيرا" خلال ولايته بعد أن "توترت" أثناء ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.

وأشار الرئيس الذي التقى في البيت الأبيض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى أن واشنطن تريد القضاء على مصادر الإرهاب، مشيدا بجهود المملكة "الكبيرة" في محاربة هذه الآفة.

وأكد ولي العهد السعودي، من جانبه، أن علاقات الرياض واشنطن "مهمة جدا" وقال إن البلدين حليفان منذ 80 عاما.

وأضاف سلمان أن هناك الكثير من الفرض التي يمكن أن يستغلها البلدان في السنوات المقبلة.

وأشار الرئيس ترامب إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهنئته على إعادة انتخابه. وقال إنهما بحثا إمكانية عقد قمة لمناقشة سبق التسلح.

وأضاف قائلا: "سنناقش مع الرئيس الروسي ملفات سورية وأوكرانيا وكوريا الشمالية".

وكان الكرملين قد ذكر في بيان إلى أن المكالمة تضمنت "إيلاء اهتمام خاص لمسألة عقد لقاء على أعلى مستوى... والتشديد على أهمية تنسيق الجهود من أجل الحد من سباق التسلح، وتعزيز التعاون الاقتصادي".

وجاء هذا الاتصال بعد أربعة أيام من فرض عقوبات أميركية جديدة ضد أفراد وكيانات روسية ردا على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 وعدة هجمات إلكترونية.

ومن المقرر أن يلتقي سلمان، الذي يقوم بجولة تمتد لثلاثة أسابيع في عدد من المدن الأميركية، عددا من المسؤولين السياسيين والعسكريين بعد لقاء ترامب.