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بنس عن تظاهرات إيران: لن نكرر أخطاء الماضي

مايك بنس

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الاثنين إن الولايات المتحدة لن تكرر أخطاء الماضي عندما تجاهل آخرون "المقاومة البطولية للشعب الإيراني".

وأضاف بنس في تغريدة أن "المقاومة المستمرة للإيرانيين" تعطي أملا لكل من يكافح من أجل الحرية، مشيرا إلى أن بلاده لن تتخلى عن دعمهم.​

وشهد وسط طهران مساء الاثنين تظاهرة جديدة حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية غداة مقتل 15 شخصا في أسوأ أعمال عنف تشهدها إيران منذ بدء الاحتجاجات الخميس ضد الحكومة.

وجاء ذلك رغم تحذيرات الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح الاثنين بأن الشعب "سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون".

وقال متحدث باسم الشرطة الإيرانية الاثنين إن شرطيا لقي حتفه بالرصاص وأصيب ثلاثة خلال الاحتجاجات في مدينة نجف آباد.

ونشرت وكالة فارس للأنباء صورة لسيارة محترقة ليل الاثنين، فيما ذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن مجموعات من المتظاهرين أطلقت هتافات مناهضة للنظام وسط العاصمة الإيرانية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قوات الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة شادكان.

وقال آخرون إن رسائل نصية من أرقام مجهولة وصلت للعديد من الإيرانيين تحذرهم من المشاركة في التظاهرات.​

تحديث 19:05 ت.غ

جدد الرئيس دونالد ترامب صباح الاثنين دعمه للاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام في إيران، قائلا إن وقت التغيير قد حان.

وأضاف ترامب في تغريدة أن الحكومة الإيرانية أظهرت فشلا على جميع المستويات، رغم "الصفقة السيئة" التي وقعتها مع إدارة الرئيس باراك أوباما، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

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وأضاف أن "الشعب الإيراني العظيم تعرض للقمع لسنوات، وهو متعطش للغذاء والحرية، بالإضافة إلى حقوق الإنسان".

وختم تغريدته بالقول إن ثروة إيران تتعرض للنهب.

واجتاحت موجة عارمة من التظاهرات عشرات المدن في إيران منذ الخميس الماضي، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشي البطالة والفساد. واندلعت خلالها اشتباكات مع قوات الأمن، أودت حتى الآن بحياة 12 شخصا، فيما اعتقل أكثر من 200.

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