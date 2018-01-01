بنس عن تظاهرات إيران: لن نكرر أخطاء الماضي

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الاثنين إن الولايات المتحدة لن تكرر أخطاء الماضي عندما تجاهل آخرون "المقاومة البطولية للشعب الإيراني".

وأضاف بنس في تغريدة أن "المقاومة المستمرة للإيرانيين" تعطي أملا لكل من يكافح من أجل الحرية، مشيرا إلى أن بلاده لن تتخلى عن دعمهم.​

As long as @RealDonaldTrump is POTUS and I am VP, the United States of America will not repeat the shameful mistake of our past when others stood by and ignored the heroic resistance of the Iranian people as they fought against their brutal regime... (1/2) — Vice President Mike Pence (@VP) January 1, 2018

وشهد وسط طهران مساء الاثنين تظاهرة جديدة حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية غداة مقتل 15 شخصا في أسوأ أعمال عنف تشهدها إيران منذ بدء الاحتجاجات الخميس ضد الحكومة.

وجاء ذلك رغم تحذيرات الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح الاثنين بأن الشعب "سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون".

وقال متحدث باسم الشرطة الإيرانية الاثنين إن شرطيا لقي حتفه بالرصاص وأصيب ثلاثة خلال الاحتجاجات في مدينة نجف آباد.

ونشرت وكالة فارس للأنباء صورة لسيارة محترقة ليل الاثنين، فيما ذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن مجموعات من المتظاهرين أطلقت هتافات مناهضة للنظام وسط العاصمة الإيرانية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قوات الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة شادكان.

"۱۱ دیماه؛ شلیک پرتعداد گاز اشک آور توسط نیروهای انتظامی به سمت معترضان در شادگان"

#تظاهرات_سراسرى#IranianProtests day 5 pic.twitter.com/STTyw4tImc — Saman Arbabi (@SamanArbabi) January 1, 2018

وقال آخرون إن رسائل نصية من أرقام مجهولة وصلت للعديد من الإيرانيين تحذرهم من المشاركة في التظاهرات.​

Many #iranian users received a text message from an unknown number which threatened them to be charged with “anti-revolutionary “ crime if they participate in #iranprotest pic.twitter.com/DUdQWj3tml — Ali Hamedani (@BBCHamedani) January 1, 2018

تحديث 19:05 ت.غ

جدد الرئيس دونالد ترامب صباح الاثنين دعمه للاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام في إيران، قائلا إن وقت التغيير قد حان.

وأضاف ترامب في تغريدة أن الحكومة الإيرانية أظهرت فشلا على جميع المستويات، رغم "الصفقة السيئة" التي وقعتها مع إدارة الرئيس باراك أوباما، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

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وأضاف أن "الشعب الإيراني العظيم تعرض للقمع لسنوات، وهو متعطش للغذاء والحرية، بالإضافة إلى حقوق الإنسان".

وختم تغريدته بالقول إن ثروة إيران تتعرض للنهب.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

واجتاحت موجة عارمة من التظاهرات عشرات المدن في إيران منذ الخميس الماضي، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشي البطالة والفساد. واندلعت خلالها اشتباكات مع قوات الأمن، أودت حتى الآن بحياة 12 شخصا، فيما اعتقل أكثر من 200.