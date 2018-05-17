ترامب لكيم: سنوفر لك الحماية بشرط

أكد الرئيس دونالد ترامب في تصريحات للصحافيين من المكتب البيضاوي الخميس أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيحصل على "حماية قوية للغاية" إذا وافق على تفكيك أسلحة بلاده النووية.

وأكد أن على كيم أن يظهر أنه يريد التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار أيضا إلى أنه "ربما لا يرغب في ذلك".

وقال ترامب إن واشنطن لم يصلها من بيونغ يانغ أي تهديد بإلغاء القمة المرتقبة الشهر المقبل بين الزعيمين، مؤكدا أن الترتيبات تجري لعقدها.

وجاءت تصريحات ترامب بخصوص كوريا الشمالية بعد تهديد الأخيرة الأربعاء بإلغاء القمة في حال ضغطت الولايات المتحدة عليها للتخلي عن ترسانتها النووية بشكل أحادي الجانب.

وأشار ترامب إلى أنه لن يتطرق إلى مسألة حجم التواجد العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية خلال القمة المقررة في 12 حزيران/يونيو المقبل في سنغافورة.

وأكد الرئيس أن النموذج الليبي للتخلي عن الأسلحة النووية لن يطبق على كوريا الشمالية.

الملف التجاري مع الصين

وتطرق إلى ملف العلاقات التجارية مع الصين، وقال إنها أصبحت "فاسدة للغاية" فيما يتعلق بالمسائل التجارية.

وجاءت هذه التصريحات فيما يعقد مسؤولون صينيون محادثات رفيعة المستوى في واشنطن حول العلاقات التجارية الثنائية.