ترامب يلتقي نظيره الكوري الجنوبي في 22 مايو

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن في 22 آيار/مايو.

وذكر البيان أن الطرفين سيناقشان القمة المقبلة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وسيواصلان التنسيق حول التطورات المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية في أعقاب قمة الكوريتين في 27 من نيسان/ أبريل الماضي.

وأكد مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي جون بولتون ونظيره الكوري الجنوبي تشونغ إيوي-يونغ على عدم وجود خطط لتغيير الوضع الدفاعي الثنائي بين واشنطن وسول، حسب بيان آخر للبيت الأبيض.

وأوضح البيان أن المسؤولين ناقشا أثناء اجتماعهما في واشنطن القمة المرتقبة بين ترامب وكيم وشرعا في الإعداد لزيارة الرئيس الكوري الجنوبي للبيت الأبيض.

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