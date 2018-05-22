ترامب ومون يبحثان القمة الأميركية-الكورية الشمالية

يجري الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان في البيت الأبيض وسط شكوك متزايدة حول فرص نجاح القمة الأميركية-الكورية الشمالية، أو حتى انعقادها كما هو مقرر.

وسيسعى مون خلال اجتماع مع ترامب يتوقع أن يستمر لساعتين، إلى محاولة طمأنة الرئيس الأميركي بأن اللقاء المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يؤدي إلى اختراق تاريخي.

وكان ترامب قد وافق على لقاء كيم في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو المقبل، لكن شكوكا جديدة تهمين على احتمالات انعقاد القمة فيما عبر الطرفان عن تحفظهما.

وحذر نائب الرئيس مايك بنس في مقابلة مع شبكة Fox News مساء الاثنين من أن "لا شك" في أن ترامب سيكون على استعداد للانسحاب من المحادثات مع كيم إذا بدا أنها لن تفضي إلى نتائج، مؤكدا أن الرئيس لا يسعى إلى تحقيق نصر في العلاقات العامة.

وقال بنس إن إدارتي الرئيسين الأسبقين بيل كلينتون وجورج بوش "خدعتهما" كوريا الشمالية عندما حاولت واشنطن في السابق حمل بيونغ يانغ على التخلي عن سلاحها النووي، لكن الإدارة الحالية لن ترتكب الأخطاء ذاتها.

وكان مسؤولون في واشنطن قد ألقوا اللوم على المسؤولين في كوريا الجنوبية حول مبالغتهم في مدى استعداد بيونغ يانغ لنزع سلاحها النووي.