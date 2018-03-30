صحيفة: ترامب جمد أموالا لسورية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس دونالد ترامب جمد أكثر من 200 مليون دولار من الأموال المخصصة لجهود إعادة الإعمار بسورية، بينما تقوم إدارته بإعادة تقييم دورها في الصراع هناك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض أمر وزارة الخارجية بتجميد هذه الأموال.

وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن ترامب اتخذ هذا القرار بعد أن اطلع على تقرير إخباري أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تعهدت مؤخرا بدفع مبلغ 200 مليون دولار إضافي لدعم جهود إعادة الإعمار المبكرة في سورية.

وكان وزير الخارجية الذي سيغادر منصبه ريكس تيلرسون قد تعهد بدفع المبلغ في مؤتمر بالكويت للتحالف ضد داعش في شباط/فبراير الماضي.

وقالت الصحيفة إن القرار يتماشى مع تصريحات ترامب الخميس بشأن الانسحاب الأميركي من سورية، عدما قال خلال كلمة في مدينة ريتشفيلد بولاية أوهايو إن القوات الأميركية في سورية ستغادر مناطق انتشارها هناك "قريبا جدا".

وأضاف قائلا: "لقد وجهنا ضربات قاضية لداعش. سوف نغادر سورية قريبا جدا. لنترك الآخرين يعتنون بها".

وأضاف "سوف نسيطر مئة في المئة على أرض الخلافة كما يسمونها، سنستعيدها جميعها بسرعة، بسرعة، لكننا سنخرج من هناك في القريب العاجل".

المصدر: وول ستريت جورنال