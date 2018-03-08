ترامب يفرض رسوما على واردات الصلب والألمنيوم

وقع الرئيس دونالد ترامب بعد ظهر الخميس قرارا يفرض رسوما جمركية من 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم.

وقال البيت الابيض إن القرار سيصبح نافذا بعد 15 يوما، وأوضح مسؤول، لم يكشف عن هويته، أن القرار يستثني كندا والمكسيك في الوقت الحالي و أن الشركاء الأمنيين والتجاريين يمكن أن يتفاوضوا لتجنب الرسوم.

وقال ترامب بعد التوقيع، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع كندا والمكسيك.

وأضاف متحدثا عن قراره أن "الممارسات التجارية الأجنبية خربت" صناعة الصلب والألمنيوم الأميركية. وقال "إنه هجوم فعلي على بلدنا".

وأوضح "أتحدث عن الأمر منذ وقت طويل، قبل أن أبدأ العمل السياسي".

وقال مسؤول في البيت الأبيض "لقد نفذ ما وعد به. الأمر يجب ألا يشكل مفاجأة لأحد".