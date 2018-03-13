ترامب يقيل تيلرسون

أقال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء وزير الخارجية ريكس تيلرسون ورشح مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو لتولي المنصب.

وشكر ترامب تيلرسون على خدمته، وقال إن بومبيو "سيقوم بعمل ممتاز" في الموقع الجديد.

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واختار الرئيس جينا هاسبل لتصبح مديرة لوكالة الاستخبارات خلفا لبومبيو. وستكون هاسبل أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وسيتعين على مجلس الشيوخ تثبيت بومبيو وهاسبل في المنصبين.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور الجمهوري بوب كوركر أن اللجنة ستعقد جلسة حول تثبيت بومبيو في منصب وزير الخارجية في نيسان/أبريل المقبل. وكان المجلس قد أقر تعيين المسؤول مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية في كانون الثاني/يناير الماضي بـ66 صوتا مقابل 32.

ورحب السناتور الجمهوري ليندري غرام بترشيح الرئيس ترامب لبومبيو وقال في بيان "لا أستطيع التفكير في اختيار أفضل لمنصب وزير الخارجية أكثر من مايك بومبيو".

وأضاف أن بومبيو عندما كان على رأس CIA، "عقد اتصالات حول العالم وأتى بسياسات صارمة للدفاع عن بلادنا"، مشيرا إلى أن "لا أحد يدرك التهديدات التي تشكلها إيران وكوريا الشمالية أفضل منه".

السناتور الديموقراطي بوب مينيديز انتقد من جانبه إقالة تيلرسون، وقال في بيان إنه "يتطلع لعملية تثبيت دقيقة" لوزير الخارجية القادم، مضيفا "أظل على يقين أن الشخص الأفضل لشغل منصب أرفع دبلوماسي للبلاد هو شخص بإمكانه تجاوز الانتماءات الحزبية والالتزام بالترويج للمصالح الأميركية".

وعاد تيلرسون صباح الثلاثاء إلى واشنطن بعد جولة إفريقية. وكان الوزير المقال قد أعلن تقليص برنامج زيارته إلى إفريقيا للتعامل مع "أمور ملحة" في العاصمة الأميركية.

وحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن الرئيس ترامب أبلغ تيلرسون بقرار إقالته الجمعة الماضية.