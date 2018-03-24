ترامب يوقع مذكرة حول خدمة المتحولين جنسيا في الجيش

وقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة مذكرة تحظر على بعض المتحولين جنسيا الخدمة في الجيش الأميركي، لكنها تعطي للقوات المسلحة حرية التصرف في تنفيذ السياسات.

وجاء في المذكرة أن المتحولين جنسيا الذين عانوا في الماضي من اضطراب الهوية الجنسية يعتبرون غير مؤهلين للخدمة العسكرية "إلا في ظل بعض الظروف المحدودة".

وتعرف المذكرة هؤلاء بأنهم "ربما يحتاجون لعلاج طبي مكثف بما في ذلك العقاقير الطبية أو الجراحة".

وأضافت أن وزيري الدفاع والأمن الداخلي "يمكن أن يمارسا سلطتيهما لتنفيذ أي سياسات ملائمة في ما يتعلق بالخدمة العسكرية للمتحولين جنسيا".

وذكر البيت الأبيض أن "هذه السياسة الجديدة ستمكن الجيش من تطبيق معايير عقلية ونفسية راسخة بنفس القدر على كل الأفراد الذين يودون الانضمام والقتال في صفوف القوة العسكرية الأفضل على مستوى العالم".