'عملية عفرين'.. ترامب يحذر أردوغان

طالب الرئيس دونالد ترامب الأربعاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان بـ "توخي الحذر" فيما يخص العمليات العسكرية التي تشنها أنقرة شمال سورية، وفق بيان للبيت الأبيض.

ودعا ترامب، خلال مكالمة هاتفية مع ترامب، إلى "خفض التصعيد" و"الحد" من التحركات العسكرية التركية في سورية.

ونقل الرئيس ترامب من أن العنف المتصاعد في عفرين بسورية يخاطر بـ "أهدافنا المشتركة في سورية" وشدد على ضرورة "تجنب وقوع ضحايا من المدنيين وزيادة أعداد المهجرين واللاجئين".

وطالب الرئيس الأميركي تركيا بـ "توخي الحذر لتجنب أي تصرفات قد تتسبب في نزاع بين القوات التركية والأميركية".

وأكد ترامب على أن الدولتين يجب أن تركزا على "هدفنا المشترك وهو إلحاق هزيمة تامة بداعش".

وقال بيان البيت الأبيض إن الرئيسين رحبا بعودة أكثر من 100 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم عقب الهزائم المتوالية التي تلقاها التنظيم المتشدد في الأشهر الأخيرة.

ودعا ترامب إلى "تعاون ثنائي أقوى" للتعامل مع "مخاوف تركيا الأمنية المشروعة".

وبدأت تركيا السبت هجوما على عفرين شمال غرب حلب السورية، يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية بمشاركة فصائل سورية معارضة تدعمها.