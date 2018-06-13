ترامب: كوريا الشمالية ستبدأ نزع سلاحها النووي على الفور

أعرب الرئيس دونالد ترامب عن اعتقاده أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيبدأ العمل على إنهاء برنامج بلاده النووي "على الفور"، جاء ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية الأميركية أذيعت مساء الثلاثاء.

وقال ترامب خلال المقابلة: "أعتقد أننا سنبدأ الآن عملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. أعتقد أنه سيعود ويبدأ ذلك فورا".

وأشاد ترامب بكيم قائلا إنه "قائد قوي ومفاوض جيد... ولديه شخصية جيدة جدا، وهو فكاهي، وذكي جدا".

وردا على سؤال عما جرى في اللقاء الذي جمعهما في سنغافورة، أوضح ترامب أن الأمور "سارت بشكل جيد للغاية منذ البداية"، مؤكدا أنه أوضح لكيم ضرورة تخلي بلاده عن الأسلحة النووية وأن الأخير "تفهم ذلك تماما".

وقال ترامب في المقابلة مع فوكس إن الولايات المتحدة أحرزت تقدما على صعيد ملف كوريا الشمالية، فلم تجر بيونغ يانغ تجارب صاروخية منذ حوالي سبعة أو ثمانية أشهر، ولم تقم بأبحاث أو تجارب نووية، مشيرا أيضا إلى عودة الرهائن الأميركيين.

وفي تغريدة له مساء الثلاثاء، أكد ترامب أن "العالم خطا خطوة كبيرة إلى الوراء مبتعدا عن كارثة نووية محتملة".

وأضاف: "لا مزيد من عمليات إطلاق الصواريخ أو التجارب النووية أو الأبحاث. الرهائن عادوا إلى الوطن وهم مع عائلاتهم".

ووجه في تغريدة أخرى الشكر لكيم للخطوة الجريئة التي اتخذها "نحو مستقبل مشرق جديد لشعبه". وأشار إلى أن هذه القمة "غير المسبوقة" بين رئيس أميركي وزعيم لكوريا الشمالية "تثبت أن التغيير الحقيقي ممكن".

وأضاف أن كوريا الشمالية يمكن أن تستفيد "بلا حدود" من انخراطها مع العالم بعد أن تتخلى عن أسلحتها النووية.

وأوضح الرئيس أن أمام كيم فرصة ليتم تذكره كقائد "بشر بعصر جديد مجيد من الأمن والازدهار لمواطنيه".

واختتم ترامب وكيم قمتهما التي عقدت الثلاثاء في سنغافورة بالتوقيع على وثيقة تعهد بموجبها الرئيس الأميركي "بضمانات أمنية" لبيونغ يانغ، بينما شدد الزعيم الكوري الشمالي على التزامه "بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل".

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هذا ما جاء في الوثيقة الأميركية-الكورية المشتركة