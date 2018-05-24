فقط في أميركا.. يربح مغردون ويخسر الرئيس!

"كم أنت عظيمة يا أميركا!"

التعليق أعلاه للناشط الحقوقي المصري مايكل منير بعد قرار القاضية الفدرالية نعومي ريس بوشوالد بمنع الرئيس دونالد ترامب من حظر أي شخص من قائمة متابعيه على تويتر.

يقول منير لـ"موقع الحرة": "لا أحد فوق القانون. أين تجد مثل هذا في غير أميركا؟ هذا سر عظمتها، إنها دولة رائدة وقائدة للعالم بلا منازع".

منير، المتحدث باسم منظمة أقباط المهجر في الولايات المتحدة، قال إن ما يحدث في أميركا ينبغي أن يكون بمثابة رسالة لدولنا في الشرق الأوسط "في دولنا لا يمكنك مقاضاة حتى ضابط صغير، ناهيك عن الرئيس".

ويضيف "من منا يستطيع أن يكتب شيئا على وسائل التواصل الاجتماعي فيه اختلاف في الرأي مع السلطات، من دون أن يتعرض للتعذيب والتنكيل؟. بالأمس فقط اعتقلوا أربعة شبان في مصر، على سبيل المثال".

يقول منير إن الفرق بين الولايات المتحدة ودولنا من حيث سيادة القانون "لا يزال شاسعا والمشوار لا يزال طويلا".

جاء قرار القاضية الأميركية ضد ترامب وفقا لدعوى رفعتها مؤسسة "ذي نايت" نيابة عن سبعة أشخاص بحجة أن ترامب حجب حساباتهم.

أطلقت ربيكا بكوالتر بوزا تغريدة مرحة قالت فيها لقد "اشتكيت الرئيس وربحت"!

I sued the President, and I won. https://t.co/hE3rWcxIAY — RPBP (@rpbp) May 23, 2018

وكانت ربيكا قد أرسلت تغريدة إلى الرئيس ترامب مشككة في فوزه في الانتخابات.

واعتبرت القاضية أن تويتر هو مساحة عامة لإبداء الرأي وأن حظر المتابعين ينتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي الخاص بحرية التعبير.

وزارة العدل الأميركية أبدت اختلافا مع قرار المحكمة وقال المتحدث باسمها كيري كوبيك" بكل احترام، إننا نختلف مع قرار المحكمة وننظر في خطواتنا التالية".

واعتبر محامو ترامب أن من حقه حجب أشخاص معينين في حسابه بالطريقة نفسها التي يتجاهل بها آخرين ضمن عدد هائل من المستخدمين.

ويرى الناشط الحقوقي مايكل منير أن القرار القضائي يندرج في إطار "الكيد السياسي". ويوضح "ترامب رئيس عفوي حقق نجاحات اقتصادية وسياسية في الداخل والخارج، لكن معارضيه يحاولون البحث عن ثغرات شخصية لإعاقة نجاحاته بدلا من دعم جهوده لصالح الشعب".

وتوقع منير أن يصعد ترامب القضية إلى المحكمة العليا.

وأعرب هذا المغرد عن استغرابه من الحكم الصادر، وقال متسائلا: "كيف يمنع الرئيس ترامب من حجب متابعين ويسمح لتويتر بفعل الأمر ذاته؟"

Wait, @realDonaldTrump is not allowed to block accounts but @Twitter is allowed to shadow-ban conservatives, delete tweets, terminate accounts, censor material, and block opposing views?



🤔 — Charlie Kirk (@charliekirk11) May 23, 2018

ولم يكن موقع تويتر طرفا في القضية وأحجم عن التعليق على الحكم.

لترامب أكثر من 52 مليون متابع على حسابه في تويتر @realDonaldTrump. ومنذ أن أنشأه في 2009 كتب ترامب 37 ألف تغريدة.

ولا ينطبق قرار المحكمة على تويتر فحسب بل أيضا على وسائل تواصل اجتماعي أخرى مثل فيسبوك، حسب "ذي نايت".

ويكاد ترامب يكون الرئيس الوحيد الذي يستخدم حسابه على تويتر باستمرار لإعلان سياساته والرد على منتقديه والترويج لأجندته.

لا يطلب قرار المحكمة من الرئيس ترامب فك الحظر الذي فرضه على بعض متابعيه، لكن نورما كووي تعرب عن أملها في أن يفعل ذلك.

maybe this will change soon but for now still blocked @knightcolumbia https://t.co/toyhAF2HVM pic.twitter.com/WhAmT6o6L8 — Norma Kwee (@normakwee) May 23, 2018

تقول آن وايسمان من مجموعة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" في واشنطن إن قرار المحكمة لا يعني أن الموظفين العمومين الآخرين عليهم فك الحظر الذي فرضوه من قبل على متابعيهم لكن من المرجح أن يمهد الطريق لدعاو أخرى.