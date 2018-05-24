قاضية أميركية: لا يحق لترامب حجب أحد على تويتر

قالت قاضية فدرالية في نيويورك إن الرئيس دونالد ترامب لا يحق له حجب مستخدمين عبر حسابه على تويتر بسبب آرائهم السياسية.

وقالت القاضية ناومي ريس باكوالد الأربعاء إن التعليقات على حساب الرئيس وحسابات غيره من مسؤولي الحكومة تعد "منتديات عامة وفق ما سبق أن حددته المحكمة العليا"، وإن حجب مستخدمي تويتر بسبب آرائهم "يعد تمييزا ضد مواقفهم ما يشكل انتهاكا لحقهم في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي".

وتابعت القاضية قائلة "ليس هناك مسؤول حكومي بمن فيهم الرئيس فوق القانون، وجميع المسؤولين الحكوميين يفترض بهم اتباع القانون الذي تم إعلانه".

وفيما قالت وزارة العدل التي تنوب عن ترامب في القضية "نختلف بكل احترام مع قرار المحكمة وندرس خطوتنا المقبلة"، رحب معهد ذا نايت (The Knight Institute) الذي رفع الدعوى القضائية نيابة عن عدد من الأميركيين الذين حجبهم ترامب على تويتر بقرار القاضية.

ولم يكن موقع تويتر طرفا في القضية وأحجم عن التعليق على الحكم.

يذكر أن ترامب جعل من حسابه على تويتر جزءا من رئاسته إذ يستخدمه للترويج لأجندته والإعلان عن سياسات والهجوم على منتقدين. وحجب ترامب الكثير من المنتقدين ما منعهم من الرد مباشرة على تغريداته.