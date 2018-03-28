ترامب يعلن ترشيح وزير جديد لشؤون قدامى المحاربين

رشح الرئيس دونالد ترامب الأربعاء طبيب البيت الأبيض روني إل جاكسون وزيرا جديدا لشؤون قدامى المحاربين، معلنا ضمنيا رحيل ديفيد شولكن عن المنصب.

وقال ترامب عبر "تويتر": "يسرني أن أعلن أني أعتزم ترشيح الأميرال روني إل جاكسون الذي يحظى باحترام كبير، وزيرا جديدا لشؤون قدامى المحاربين".

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

ولم توضح الإدارة الأميركية بعد ما إذا كان شولكن أقيل أم تقدم باستقالته.

ويتوقف حصول جاكسون على المنصب، على موافقة الكونجرس الأميركي على تعيينه.