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الولايات المتحدة

ترامب يعلن ترشيح وزير جديد لشؤون قدامى المحاربين

الرئيس ترامب خلال كلمة عن قانون الإنفاق الحكومي

رشح الرئيس دونالد ترامب الأربعاء طبيب البيت الأبيض روني إل جاكسون وزيرا جديدا لشؤون قدامى المحاربين، معلنا ضمنيا رحيل ديفيد شولكن عن المنصب.

وقال ترامب عبر "تويتر": "يسرني أن أعلن أني أعتزم ترشيح الأميرال روني إل جاكسون الذي يحظى باحترام كبير، وزيرا جديدا لشؤون قدامى المحاربين".

ولم توضح الإدارة الأميركية بعد ما إذا كان شولكن أقيل أم تقدم باستقالته.

ويتوقف حصول جاكسون على المنصب، على موافقة الكونجرس الأميركي على تعيينه.

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